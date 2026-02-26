Site Logo

2026 flag football NPSL all-league teams released

Published 3:27 pm Thursday, February 26, 2026

By Ben Ray benjamin.ray@soundpublishing.com

Photo provided by Robbie Mullikin. Diya Thomas named 4A offensive player of the year in the NPSL following her strong 2025-26 performance.
Photo provided by Robbie Mullikin.

PHOTO COURTESY ZOEY VITALICH Jordyn Daigle’s impact on the White River flag football program, both on offense (as shown here) and on defense, brought her WIAA Athlete of the Week recognition.

NPSL All league flag football teams

3A Coach of the Year: Judd Erickson (White River)

3A Offensive Player of the Year: Jordyn Daigle (White River)

3A Defensive Player of the Year: Charlee Sproed (White River)

3A Sportsmanship: Federal Way High School

4A Coach of the Year: Bob Fenton (Stadium)

4A Offensive Player of the Year: Diya Thomas (Kentwood)

4A Defensive Player of the Year: Reagan Johnson (Stadium)

4A Sportsmanship: Auburn Riverside High School

1st Teams

3A

Offense

MJ Johnson (Auburn Mountainview)

Avery Marecke (Enumclaw)

Layn Kulp (Kentlake)

Darlene Kuedituka (Todd Beamer)

Lauren Williams (Todd Beamer)

Danika Scott (White River)

Janya Vain (White River)

Defense

Ashlyn Elder (Enumclaw)

Grace Engebo (Kentlake)

Athena Dholen (Kentlake)

Claire Kaspersen (Thomas Jefferson)

Darlene Kuedituka (Todd Beamer)

Addi Vahous (White River)

Ella Stone (White River)

4A Offense

Emma Cardozo (Stadium)

Rohksar Amin (Auburn Riverside)

Finley Blackmore (Stadium)

Maddie Hughes (Kentwood)

Mya Williams (Kentridge)

Daisy Marcial (Kentwood)

Lucy Casperson (Auburn)

Defense

Kahlia Puletu (Kentwood)

Mariah Jackson (Stadium)

Mya Williams (Kentridge)

Bella Reid (Mount Rainier)

Aaliyah Nelson (Kentwood)

Finley Blackmore (Stadium)

Mackenzie Coble (Kentridge)

2nd Teams

3A

Offense

Saylor Miller (Auburn Mountainview)

Samantha Tovar (Decatur)

Ellie Henry (Kentlake)

Claire Kaspersen (Thomas Jefferson)

Annete Sagale (Todd Beamer)

Giuliana Fioretti (White River)

Defense

MJ Johnson (Auburn Mountainview)

Elizabeth Onichshenko (Decatur)

Piper Jordan (Federal Way)

Makayla Thomas (Kent-Meridian)

Naima Hirsi (Kent-Meridian)

Marina Guillen (Thomas Jefferson)

4A

Offense

Nahla Taylor (Kentwood)

Genesis Miller (Kentridge)

Alison Rice (Mount Rainier)

Makenzie Coble (Kentridge)

Charlotte Cooper (Tahoma)

Ell Sakai (Kentwood)

Camille Hanna (Kennedy Catholic)

Defense

Ella Enciso (Stadium)

Destiney Lanki (Auburn Riverside)

Grace Weissman (Tahoma)

Alicia Liu (Auburn Riverside)

Maddie Cramer (Stadium)

Olivia Nicholson (Kennedy Catholic)

Kate Iodice (Auburn)

