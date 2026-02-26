2026 flag football NPSL all-league teams released
Published 3:27 pm Thursday, February 26, 2026
NPSL All league flag football teams
3A Coach of the Year: Judd Erickson (White River)
3A Offensive Player of the Year: Jordyn Daigle (White River)
3A Defensive Player of the Year: Charlee Sproed (White River)
3A Sportsmanship: Federal Way High School
4A Coach of the Year: Bob Fenton (Stadium)
4A Offensive Player of the Year: Diya Thomas (Kentwood)
4A Defensive Player of the Year: Reagan Johnson (Stadium)
4A Sportsmanship: Auburn Riverside High School
1st Teams
3A
Offense
MJ Johnson (Auburn Mountainview)
Avery Marecke (Enumclaw)
Layn Kulp (Kentlake)
Darlene Kuedituka (Todd Beamer)
Lauren Williams (Todd Beamer)
Danika Scott (White River)
Janya Vain (White River)
Defense
Ashlyn Elder (Enumclaw)
Grace Engebo (Kentlake)
Athena Dholen (Kentlake)
Claire Kaspersen (Thomas Jefferson)
Darlene Kuedituka (Todd Beamer)
Addi Vahous (White River)
Ella Stone (White River)
4A Offense
Emma Cardozo (Stadium)
Rohksar Amin (Auburn Riverside)
Finley Blackmore (Stadium)
Maddie Hughes (Kentwood)
Mya Williams (Kentridge)
Daisy Marcial (Kentwood)
Lucy Casperson (Auburn)
Defense
Kahlia Puletu (Kentwood)
Mariah Jackson (Stadium)
Mya Williams (Kentridge)
Bella Reid (Mount Rainier)
Aaliyah Nelson (Kentwood)
Finley Blackmore (Stadium)
Mackenzie Coble (Kentridge)
2nd Teams
3A
Offense
Saylor Miller (Auburn Mountainview)
Samantha Tovar (Decatur)
Ellie Henry (Kentlake)
Claire Kaspersen (Thomas Jefferson)
Annete Sagale (Todd Beamer)
Giuliana Fioretti (White River)
Defense
MJ Johnson (Auburn Mountainview)
Elizabeth Onichshenko (Decatur)
Piper Jordan (Federal Way)
Makayla Thomas (Kent-Meridian)
Naima Hirsi (Kent-Meridian)
Marina Guillen (Thomas Jefferson)
4A
Offense
Nahla Taylor (Kentwood)
Genesis Miller (Kentridge)
Alison Rice (Mount Rainier)
Makenzie Coble (Kentridge)
Charlotte Cooper (Tahoma)
Ell Sakai (Kentwood)
Camille Hanna (Kennedy Catholic)
Defense
Ella Enciso (Stadium)
Destiney Lanki (Auburn Riverside)
Grace Weissman (Tahoma)
Alicia Liu (Auburn Riverside)
Maddie Cramer (Stadium)
Olivia Nicholson (Kennedy Catholic)
Kate Iodice (Auburn)