Site Logo

2025 NPSL all-league football teams

Published 1:20 pm Tuesday, December 2, 2025

By Ben Ray benjamin.ray@soundpublishing.com

Auburn wide-out Lucas Whitehall-Gilkes takes a hit against the Royals. Ben Ray / Sound Publishing
1/4

Auburn wide-out Lucas Whitehall-Gilkes takes a hit against the Royals. Ben Ray / Sound Publishing

Federal Way’s Zamarie Tellez runs away from the Decatur defense for a touchdown. Ben Ray / Sound Publishing
White River senior Ray Palmer will have the opportunity to shine on both sides of the ball this fall. In this photo from a season ago he picks up yardage after a reception. FILE PHOTO BY KEVIN HANSON

NPSL All-League Football Teams in 2025, broken down by position.

• 3A Coach of the Year: Wyatt Evenson, White River

• 3A Player of the Year: Ray Palmer (Sr.), White River

• 3A Offensive Player of the Year: Chaz Strickland (Jr.), White River

• 3A Defensive Player of the Year: Zamarie Tellez (Sr.), Federal Way

• 4A Coach of the Year: Pat Jones, Kennedy Catholic

• 4A Player of the Year: Derek Colman-Brusa (Sr.), Kennedy Catholic

• 4A Offensive Player of the Year: Lucas Whitehall-Gilkes (Sr.), Auburn

• 4A Defensive Player of the Year: Ranae Naitoko (Sr.), Mount Rainier

Quarterback

3A Co 1st Team – Antoine Williams (So.), Decatur

3A Co 1st Team – Gavin Trachte (Sr.), Enumclaw

4A 1st Team- Brady Bonnell (So.), Tahoma

4A 2nd Team- Nolan Enghusen (Jr.), Mount Rainier

Running Back 3A 1st Team – Cole Cheichi (Sr.), Enumclaw

4A 1st Team – Johnny Grose (Sr.), Tahoma

4A 1st Team – Darius Sum (Sr.), Stadium 3A

2nd Team – Luke Garza (So.), Kent-Meridian

3A 2nd Team – Devin Caoagdan (Sr.), Decatur

4A 2nd Team – Emediong Ukpe (Jr.), Auburn Riverside

4A 2nd Team – Nikko Lecksiwilai (Jr.), Kennedy Catholic

Wide Receiver

3A 1st Team – Parker Fry (Jr.), White River

3A 1st Team – Zamarie Tellez (Sr.), Federal Way

3A 1st Team – DJ Smith (Sr.), Thomas Jefferson

3A 1st Team – Scottie Dinwiddie (So.), Decatur

4A 1st Team – Trevon Mayfield (So.), Kentwood

4A 1st Team – Rylan Keane (Sr.), Mount Rainier

3A 2nd Team – Kage Kuro (Sr.), Enumclaw

3A 2nd Team – Ayuba Dukuly (Jr.), Kent-Meridian

3A 2nd Team – Jaylin Sinclair (Sr.), Federal Way

4A 2nd Team – Christian Titialii (Sr.), Auburn

4A 2nd Team – Jordan Noel (Jr.), Kennedy

Tight End

4A 1st Team – Chase Johnson (Jr.), Kentridge

4A 2nd Team – Diego Cabrera (Sr.), Stadium

Offensive Line

3A 1st Team – Nic Storem (Sr.), Enumclaw

3A 1st Team – Jake Trumbull (Jr.), Enumclaw

3A 1st Team – Bo Burbank (Jr.), White River

3A 1st Team – Kevin Ramsey (Sr.), Federal Way

3A 1st Team – Dominic Flugstad (Sr.), Todd Beamer

4A 1st Team – Lee’andrew Rubin (Sr.), Kentwood

4A 1st Team – Eli Payton (Jr.), Tahoma

4A 1st Team – Ethan Heidel (Sr.), Kentwood

4A 1st Team – JayLinn Haywood (Jr.), Kennedy

4A 1st Team – Junior Leapai (Jr.), Auburn

3A 2nd Team – Charlie Robbins (Sr.), White River

3A 2nd Team – Phillip Riley (Sr.), Auburn Mountainview

3A 2nd Team – Tucker Bartlett (Sr.), Kentlake

3A 2nd Team – Caleb Efekpokpor (Sr.), Decatur

3A 2nd Team – Dyvhinity Puaauli (Sr.), Decatur

4A 2nd Team – Doug Martin (Sr.), Mount Rainier

4A 2nd Team – Alec Wilborn (Jr.), Stadium

4A 2nd Team – Alex Prince (So.), Kennedy Catholic

4A 2nd Team – CJ Leiato (Fr.), Auburn Riverside

4A 2nd Team – Yoshi Nu’u (Fr.), Kennedy Catholic

Kicker

3A 1st Team – Brodiz John (So.), Enumclaw

3A 1st Team – Giovanni Vergara-Trujillo (Sr.), Federal Way

4A 1st Team – Reese Williamson (So.), Tahoma

Punter

3A 1st Team – Palmer Beus (Jr.), White River

4A 1st Team – Kooper Tasler (Sr.), Stadium

Defensive Lineman

3A 1st Team – Kannias Alava (So.), Enumclaw

3A 1st Team – Blake Bargelt (Sr.), White River

3A 1st Team – Eli Saleaumua (Sr.), Decatur

4A 1st Team – Leul Hailemariam (Sr.), Tahoma

4A 1st Team – Cruz Nolan (Sr.), Stadium

4A 1st Team – Lee’Andrew Rubin (Sr.), Kentwood

4A 1st Team – JayLinn Haywood (Jr.), Kennedy Catholic

3A 2nd Team – Nic Storem (Sr.), Enumclaw

3A 2nd Team – Palmer Beus (Jr.), White River

3A 2nd Team – Chester Malele-Tala (Jr.), Federal Way

3A 2nd Team – Prince Lemafa (Jr.), Thomas Jefferson

4A 2nd Team -David Martin (Sr.), Mount Rainier

4A 2nd Team – Mason Emil (Jr.), Mount Rainier

4A 2nd Team – Diego Cabrera (Sr.), Stadium

4A 2nd Team – Alex Prince (So.), Kennedy Catholic

Linebacker

3A 1st Team – Kyle Webb (Sr.), Enumclaw

3A 1st Team – Kovi Poulin (Sr.), White River

3A 1st Team – Kam Balles (Sr.), Auburn Mountainview

3A 1st Team – Michael Havili (Sr.), Decatur

4A 1st Team – Chance Savini (Jr.), Kentwood

4A 1st Team – Yassen Youssef (Jr.), Tahoma

4A 1st Team – Nikko Lecksiwilai (Jr.), Kennedy Catholic

3A 2nd Team – Kaicen Carter (So.), Federal Way

3A 2nd Team – Maurice Fuavai (Sr.), Federal Way

3A 2nd Team – Gabriel Lemelle (So.), Thomas Jefferson

4A 2nd Team – Hao-Tien Moore (Sr.), Stadium

4A 2nd Team – Kael Copeland (So.), Kennedy Catholic

4A 2nd Team – Fa’atali Foma’i-Moli-Pouesi (Jr.), Kentwood

Defensive Back

3A 1st Team – Cole Cheichi (Sr.), Enumclaw

3A 1st Team – Jaylin Sinclair (Sr.), Federal Way

3A 1st Team – DJ Smith (Jr.), Thomas Jefferson

3A 1st Team – Jasonni Prum (Sr.), Decatur

4A 1st Team – Vaelupemaua Muipa (Sr.), Kentwood

4A 1st Team – Jordan Noel (Jr.), Kennedy Catholic

4A 1st Team – Monte Conlan (Sr.), Auburn

4A 1st Team – Dante Saladino (Sr.), Kennedy Catholic

3A 2nd Team – Kannon Kuzaro (Jr.), Enumclaw

3A 2nd Team – Adonai Garza (Sr.), Kent-Meridian

3A 2nd Team – Miles Fuavai (Jr.), Federal Way

3A 2nd Team – Thierry Wah (So.), Auburn Mountainview

4A 2nd Team – Lucas Whitehall-Gilkes (Sr.), Auburn

4A 2nd Team – Luis Casillas Avila (Jr.), Mount Rainier

4A 2nd Team – Darian Williams (Jr.), Kentwood

4A 2nd Team – Jaidan Hammer (Jr.), Kennedy Catholic

